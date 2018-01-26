РИАМО - 26 янв. ‍Прокуратура города Москвы предупреждает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В сети Интернет активно распространяются сообщения, призывающие к участию 28 января в шествии по Тверской улице. Организаторам были направлены предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам, на которые они не ответили.

«Поскольку организаторами не принято мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места проведения публичного мероприятия, его проведение не допускается в соответствии с законом. В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона», - говорится в сообщении.

Как напоминается на сайте, организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Ранее Алексей Навальный анонсировал проведение акции-протеста в Москве в связи с грядущими выборами Президента Российской Федерации.