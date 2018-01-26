РИАМО - 26 янв. Сотрудники уголовного розыска задержали на территории Московского региона 44-летнего мужчину, находившегося более 20 лет в федеральном розыске за умышленное убийство, сообщается на сайте МВД РФ.

Преступление произошло в апреле 1995 года в одном из кафе на территории города Тверь. Местный предприниматель был убит, а его водитель получил тяжелые ранения, в результате чего скончался через несколько дней.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник скрывается на территории Московского региона, используя поддельные документы. В настоящее время фигурант задержан и передан инициатору розыска», - говорится в сообщении.