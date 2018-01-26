РИАМО - 26 янв. Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов объяснил почему российские производители постепенно отказываются от выпуска дешевых лекарств.

«Растет средняя стоимость упаковки лекарственного препарата. Это происходит на этапе производства. Рост примерно на 7%. В целом, идет изменение товарной матрицы: производители снимают дешевые лекарства, заменяют их на более дорогие. Потому что выгодно продавать дорогие таблетки с красивой упаковкой. Все это отражается на конечной цене, которую потребитель видит в своей аптеке», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Мелик-Гусейнов.

Ранее в СМИ сообщали, что Минпромторг ожидает в 2018 году подорожания лекарств в среднем на 7%.