РИАМО - 26 янв. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал в пятницу правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», - гласят правила МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах на спортсменах и участниках Олимпиады. Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения. Продажа российской формы с национальными эмблемами на олимпийских объектах также запрещена.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях, но с предварительного одобрения МОК.

Накануне Олимпийский Комитет России огласил список из 169 спортсменов, которые допущены МОК к участию в ХХIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхенчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.