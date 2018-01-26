РИАМО - 26 янв. Своевременная покупка проездных билетов и пополнение карты «Тройка» позволяет сэкономить время и избежать очередей в кассах столичной подземки в первые числа месяца, сообщает в пятницу Twitter-аккаунт метро Москвы.

«Январь подходит к концу: напоминаем о необходимости своевременного приобретения проездных билетов и пополнения баланса карты «Тройка» во избежание очередей в первые числа месяца», - говорится в сообщении.

Многофункциональная карта «Тройка» была введена в столице в 2013 году. В настоящий момент реализовано более 17 миллионов карт – это одно из самых популярных транспортных решений в мире.

Сегодня около 90% пассажиров городского транспорта оплачивают проезд с помощью «Тройки». Доля пассажиров в метро – 89,4%, в наземном транспорте – 90,6%. Для владельцев карт в Москве организовано более 50 тысяч точек прямого и удаленного пополнения. Кроме того, пополнять карту, а также записывать на нее билеты, можно с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».