РИАМО - 26 янв. Московским областным УФАС вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, возбужденного в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 100 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее жительница Дмитровского района Московской области пожаловалась в ведомство на действия ПАО «ФСК ЕЭС» в части ненаправления проекта договора об осуществлении технологического присоединения в срок, установленный правилами.

По результатам рассмотрения указанного заявления Московским областным УФАС России установлено, что ПАО «ФСК ЕЭС» нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям», - говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.