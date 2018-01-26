РИАМО - 26 янв. В Мособлдуме обсудили вопрос изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территорий Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Как уточняется в материале, на территории городов существуют участки, которые «брошены» своими хозяевами – это промзоны, территории, на которых находятся аварийные объекты, ведется теневой бизнес или незаконно проживают люди. У таких объектов чаще всего нет одного хозяина, а землей, помещениями и зданиями владеют несколько собственников. Появление закона, регламентирующего деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований и органов госвласти по комплексному развитию территории (КРТ), была вызвана необходимостью привести такие территории в порядок – сделать их полезными для муниципалитета и общества.

«Закон Московской области предусматривает два пути развития событий. Первый – когда один из собственников «брошенных» объектов сам берется развивать территории. Государство определяет, что именно будет на данной территории, а собственник реализует план развития, с учетом коммунальных, транспортных, инженерных сетей, а также объектов здравоохранения, образования и социального назначения», - говорится в сообщении.

Второй способ – если собственника, готового развивать территорию, нет, то государство само берется наводить порядок. Принимается решение об изъятии территории, и объекты выставляются на аукцион, чтобы найти им другого владельца, который сможет реализовать то, что государство там запланировало, с учетом всех обязательных объектов благоустройства.

«Минмособлимущество занимается всеми действиями, связанными с землей, поэтому изъятие объектов недвижимости в рамках комплексного развития территории будет осуществляться нашим ведомством. В течение двух ближайших месяцев Минмособлимущество планирует разработать и принять порядок изъятия объектов. Это новый опыт для Подмосковья и в России в целом. Изъятие будет производиться на возмездной основе – правообладателям возместят стоимость земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества», - пояснил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

Решение об изъятии может быть принято, только если договор о комплексном развитии территории заключается по результатам аукциона. После этого Минмособлимущество проводит оценку недвижимости и определяет сумму, подлежащую возмещению в связи с изъятием. В случае несогласия собственника с изъятием Минмособлимущество обращается в суд. Решение суда может быть оспорено только в части размера компенсации.