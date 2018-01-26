РИАМО - 26 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС о наложении штрафа в размере более 10 миллионов рублей в отношении ООО «Диаэм», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение «ФАС, на основании которого ООО «Диаэм» признано нарушившим антимонопольное законодательство в части заключения устных картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере более 10 миллионов рублей. ООО «Диаэм», не согласившись с указанным постановлением, обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали фирме в удовлетворении требований и подтвердили законность постановления областного антимонопольного органа.