РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В Королеве в субботу пройдут матчи второго тура чемпионата Москвы по пляжному футболу среди команд Высшей лиги, игры будут проводиться в закрытых помещениях, сообщается в группе центра пляжных видов спорта «Металлист» в соцсети «ВКонтакте».

Матчи состоятся в центре пляжных видов спорта «Металлист», расположенном по адресу: Королев, улица Орджоникидзе, 6.

«Приглашаем всех любителей пляжного футбола посмотреть на игру лучших пляжных клубов России, а также поддержать нашу любимую команду «Элмонт». Вход на матчи свободный. Матчи начнутся: «Спартак» (Москва) – «Новатор» (Химки) в 12:00, «Росич» (Москва) – «Элмонт» (Королев) в 13:00, «Строгино» (Москва) – ЦСКА (Москва) в 14:00», – говорится в сообщении.