РИАМО - 26 янв. Управление Роспотребнадзора по Московской области установило местонахождение ООО «Развитие», которое ранее включили в список поставщиков-«фантомов», говорится в документе ведомства, имеющемся в распоряжении РИАМО.

«В результате контрольно-надзорных мероприятий, направленных на розыск поставщика фальсифицированной молочной продукции ООО «Развитие», отсутствовавшего по адресу, указанному в товаросопроводительной документации (Химки, улица Ленинградская, дом29), установлено фактическое местонахожцение данной организации», - говорится в документе.

Выяснилось, что ООО «Развитие» заключило договора складского хранения с ООО «Система Логистики» по адресу: Дмитровский район, городское поселение Икша, деревня Кузяево, строение 1 и с ООО «СторФест» по адресу: город Химки, улица Заводская, дом 9А. В связи с этим ООО «Развитие» исключено из реестра «фантомов».