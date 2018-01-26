РИАМО - 26 янв. Российское посольство в Лондоне прокомментировало слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре, что может привести к огромному количеству жертв, сообщает в пятницу Газета.ru.

«С тревогой констатируем нарастание агрессивной риторики британских официальных лиц в отношении России. Последним примером, подтверждающим эту опасную тенденцию, являются высказывания Гэвина Уильямсона. Вызывает вопрос, какую цель преследуют такие заявления и понимает ли британская сторона их истинную цену», - сказал представитель посольства.

Он также отметил, что в британском обществе есть разрыв между «мнением о необходимости нормализации отношений между нашими странами и агрессивными заявлениями военно-политических кругов».

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил, что Россия изучает критически важную британскую инфраструктуру и намерена атаковать линии электропередачи и газопроводов, которые связывают Великобританию с континентом. Атака на данные объекты может привести «к тысячам смертей и спровоцировать полный хаос внутри страны».