РИАМО - 26 янв. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области предупреждает организаторов госзакупок для бюджетных учреждений Подмосковья о фирме-«призраке», которая якобы работает в Челябинской области.

Как отмечается в документе ведомства, в 2017 году были выявлены факты оборота фальсифицированного сливочного масла, произведенного предприятием ООО «СбытПродСервис». Согласно товаросопроводительной документации и информации на потребительской упаковке, производство расположено в городе Озерске Челябинской области.

В ходе проверки выяснилось, что по указанному в документах и на упаковке адресу производства нет. Данную информацию передали в прокуратуру Челябинской области, полицию, Следственный комитет и ФНС для принятия соответствующих мер.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует о фирме-«призраке» другие территориальные отделы ведомства, региональные и муниципальные власти, а также бюджетные учреждения, которые проводят конкурсные процедуры по закупке пищевых продуктов.