РИАМО - 26 янв. Тверской суд Москвы арестовал фактического руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана до 24 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 26.01.2018 года в отношении Цукермана Юрия подозреваемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» - ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Подмосковье задержали фактического руководителя деструктивной секты «бога Кузи» Юрия Цукермана, который был ее основным бенефициаром. В 2016 году Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых суд взыскал в его пользу деньги, хранившиеся у следствия по уголовному делу Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Всего со счетов МВД исчезло 215 миллионов арестованных рублей.

Попов и его сторонники входили в псевдоправославную деструктивную секту «бога Кузи». Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Участники преступной группы похищали у «прихожан» деньги, которые изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма. Попов был арестован 11 сентября 2015 года.

В мае 2016 года 59-летний Цукерман подделал документы, на основании которых суд вынес решение о взыскании в его пользу более 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещдоков по уголовному делу. В октябре 2017 года полиция объявила Цукермана в розыск.