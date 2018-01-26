РИАМО - 26 янв. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей региона о появлении в продаже фальсифицированного сливочного масла с маркировкой молочного комбината Перми, который по указанному адресу отсутствует.

«Выявлен факт оборота фальсифицированной продукции (масло сливочное крестьянское) с указанием на этикетке недостоверных сведений о производителе и месте производства: ООО «Октябрьский молочный комбинат» (адрес производства: Пермский край, город Пермь, улица Кирпичный завод, 15А; юридический адрес: Тульская область, город Тула, улица Октябрьская‚ 74)», - говорится в документе ведомства.

По информации управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, данная организация по указанному адресу производственную деятельность не осуществляет.