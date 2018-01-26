Список 218 исторических зданий в Москве, которые сохранят в рамках реновации

ЦАО
|
1
|
Район Хамовники
|
Улица Плющиха, дом 55, строение 1
|
2
|
Район Красносельский
|
Русаковская улица, дом 8
|
3
|
Район Таганский
|
Марксистская улица, дом 9, строение 3 (церковь)
|
4
|
Район Таганский
|
Нижегородская улица, дом 1, строение 1
|
5
|
Район Таганский
|
Ведерников переулок, дом 4/12, строение А
|
6
|
Район Таганский
|
Большая Калитниковская улица, дом 42/5, корпус 1
|
7
|
Район Басманный
|
Балакиревский переулок, дом 2/26
|
8
|
Район Басманный
|
Доброслободская улица, дом 10, строение 4
|
9
|
Район Басманный
|
Посланников переулок, дом 9, строение 2
|
10
|
Район Басманный
|
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 9а
|
11
|
Район Басманный
|
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 10
|
12
|
Район Басманный
|
Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 11
|
13
|
Район Басманный
|
Госпитальный переулок, дом 4а, строение 3
|
14
|
Район Басманный
|
Бакунинская улица, дом 4–6, строение 1
|
15
|
Район Басманный
|
Аптекарский переулок, дом 8
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САО
|
1
|
Район Хорошёвский
|
Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1
|
2
|
Район Тимирязевский
|
Локомотивный проезд, дом 19а
|
3
|
Район Коптево
|
Проезд Черепановых, дом 48
|
4
|
Район Коптево
|
Проезд Черепановых, дом 52
|
5
|
Район Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 1
|
6
|
Район Коптево
|
Коптевская улица, дом 26, корпус 6
|
7
|
Район Коптево
|
Проезд Черепановых, дом 50
|
8
|
Район Головинский
|
Михалковская улица, дом 42
|
9
|
Район Головинский
|
Михалковская улица, дом 46, корпус 1
|
10
|
Район Головинский
|
Солнечногорская улица, дом 6, корпус 2
|
11
|
Район Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2
|
12
|
Район Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 2
|
13
|
Район Дмитровский
|
Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 2
|
14
|
Район Западное Дегунино
|
Талдомская улица, дом 3
СВАО
|
1
|
Район Бабушкинский
|
Енисейская улица, дом 16/21
|
2
|
Район Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 5
|
3
|
Район Бабушкинский
|
Улица Летчика Бабушкина, дом 45, корпус 2
|
4
|
Район Бабушкинский
|
Улица Коминтерна, дом 6
|
5
|
Район Бабушкинский
|
Улица Летчика Бабушкина, дом 23
|
6
|
Район Бабушкинский
|
Осташковская улица, дом 19
|
7
|
Район Бутырский
|
Улица Руставели, дом 3, корпус 2
|
8
|
Район Бутырский
|
Улица Руставели, дом 3, корпус 3
|
9
|
Район Бутырский
|
Улица Руставели, дом 3, корпус 6
|
10
|
Район Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 38
|
11
|
Район Лосиноостровский
|
Изумрудная улица, дом 63/1
|
12
|
Район Лосиноостровский
|
Осташковская улица, дом 8
|
13
|
Район Лосиноостровский
|
Осташковская улица, дом 10
|
14
|
Район Ростокино
|
Будайская улица, дом 9
|
15
|
Район Ростокино
|
Будайский проезд, дом 1
|
16
|
Район Ростокино
|
Сельскохозяйственная улица, дом 28
|
17
|
Район Свиблово
|
Вересковая улица, дом 18
|
18
|
Район Свиблово
|
Вересковая улица, дом 12, корпус 1
|
19
|
Район Свиблово
|
Ивовая улица, дом 5
|
20
|
Район Ярославский
|
Югорский проезд, дом 16/13
|
21
|
Район Ярославский
|
Югорский проезд, дом 18/14
|
22
|
Район Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 107а
|
23
|
Район Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 126
|
24
|
Район Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 128
|
25
|
Район Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1
|
26
|
Район Ярославский
|
Улица Егора Абакумова, дом 3
|
27
|
Район Ярославский
|
Палехская улица, дом 143
|
28
|
Район Ярославский
|
Ярославское шоссе, дом 136
ВАО
|
1
|
Район Сокольники
|
Улица Матросская Тишина, дом 19, корпус 3
|
2
|
Район Сокольники
|
Улица Короленко, дом 6а
|
3
|
Район Восточный
|
Поселок Акулово, дом 6
|
4
|
Район Восточный
|
Поселок Акулово, дом 10
|
5
|
Район Восточный
|
Поселок Акулово, дом 11
|
6
|
Район Восточный
|
Поселок Акулово, дом 14
|
7
|
Район Преображенское
|
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 1
|
8
|
Район Преображенское
|
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 2
|
9
|
Район Преображенское
|
Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 5
|
10
|
Район Преображенское
|
Суворовская улица, дом 6
|
11
|
Район Преображенское
|
Преображенский Вал, дом 24, корпус 1
|
12
|
Район Преображенское
|
Преображенский Вал, дом 24, корпус 3
|
13
|
Район Преображенское
|
Преображенский Вал, дом 24, корпус 6
|
14
|
Район Преображенское
|
Улица Девятая Рота, дом 14
|
15
|
Район Преображенское
|
Электрозаводская улица, дом 12а
|
16
|
Район Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 32
|
17
|
Район Измайлово
|
4-я Парковая улица, дом 10
|
18
|
Район Измайлово
|
5-я Парковая улица, дом 34
|
19
|
Район Измайлово
|
6-я Парковая улица, дом 20/53
|
20
|
Район Измайлово
|
6-я Парковая улица, дом 22
|
21
|
Район Измайлово
|
6-я Парковая улица, дом 24
|
22
|
Район Измайлово
|
6-я Парковая улица, дом 26
|
23
|
Район Измайлово
|
6-я Парковая улица, дом 30
|
24
|
Район Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 14/36
|
25
|
Район Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 47
|
26
|
Район Измайлово
|
Измайловский бульвар, дом 59а
|
27
|
Район Измайлово
|
Измайловский проспект, дом 49
|
28
|
Район Измайлово
|
2-я Прядильная улица, дом 10
|
29
|
Район Восточное Измайлово
|
14-я Парковая улица, дом 3а
|
30
|
Район Восточное Измайлово
|
14-я Парковая улица, дом 5
|
31
|
Район Восточное Измайлово
|
Первомайская улица, дом 105
|
32
|
Район Восточное Измайлово
|
Первомайская улица, дом 128/9
|
33
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 1
|
34
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 2
|
35
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 6, корпус 3
|
36
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 1
|
37
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 2
|
38
|
Район Косино-Ухтомский
|
Оренбургская улица, дом 8, корпус 3
|
39
|
Район Соколиная Гора
|
Борисовская улица, дом 29
|
40
|
Район Соколиная Гора
|
Проспект Буденного, дом 17
|
41
|
Район Соколиная Гора
|
Шоссе Энтузиастов, дом 23а
|
42
|
Район Соколиная Гора
|
5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 2
|
43
|
Район Перово
|
1-я Владимирская улица, дом 24, корпус 1
|
44
|
Район Перово
|
Зеленый проспект, дом 2, корпус 1
|
45
|
Район Перово
|
3-я Владимирская улица, дом 10
|
46
|
Район Перово
|
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3
|
47
|
Район Перово
|
Новогиреевская улица, дом 24, корпус 4
Адреса домов, включенных в программу реновации жилья в Москве>>
ЮВАО
|
1
|
Район Печатники
|
3-я Курьяновская улица, дом 9
|
2
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 17
|
3
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 18, корпус 1
|
4
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 19
|
5
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 9
|
6
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 11
|
7
|
Район Южнопортовый
|
Улица Петра Романова, дом 13
|
8
|
Район Южнопортовый
|
Южнопортовая улица, дом 14/32
|
9
|
Район Капотня
|
Капотня, 1-й квартал, дом 6
|
10
|
Район Капотня
|
Капотня, 2-й квартал, дом 10
|
11
|
Район Капотня
|
Капотня, 2-й квартал, дом 11
|
12
|
Район Капотня
|
Капотня, 2-й квартал, дом 2
|
13
|
Район Капотня
|
Капотня, 2-й квартал, дом 1
|
14
|
Район Капотня
|
Капотня, 2-й квартал, дом 9
|
15
|
Район Лефортово
|
Красноказарменная улица, дом 12, корпус 4
|
16
|
Район Лефортово
|
Упорный переулок, дом 5/9
|
17
|
Район Лефортово
|
Золоторожский проезд, дом 4
|
18
|
Район Текстильщики
|
8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2
|
19
|
Район Текстильщики
|
Саратовская улица, дом 12/2
|
20
|
Район Рязанский
|
Улица Михайлова, дом 20, корпус 1
|
21
|
Район Рязанский
|
Рязанский проспект, дом 45, корпус 1
|
22
|
Район Рязанский
|
Рязанский проспект, дом 47, корпус 1
|
23
|
Район Нижегородский
|
Бронницкая улица, дом 6а
|
24
|
Район Нижегородский
|
Чистопольская улица, дом 3, корпус 1
|
25
|
Район Нижегородский
|
Чистопольская улица, дом 3, корпус 2
|
26
|
Район Нижегородский
|
Чистопольская улица, дом 5, корпус 2
|
27
|
Район Нижегородский
|
Орехово-Зуевский проезд, дом 10
|
28
|
Район Люблино
|
Люблинская улица, дом 129/2
|
29
|
Район Люблино
|
Мариупольская улица, дом 2/123
|
30
|
Район Люблино
|
Улица Судакова, дом 4
|
31
|
Район Люблино
|
Улица Судакова, дом 6
|
32
|
Район Люблино
|
Улица Судакова, дом 8
|
33
|
Район Люблино
|
Люблинская улица, дом 119
|
34
|
Район Люблино
|
Люблинская улица, дом 125
|
35
|
Район Люблино
|
Мариупольская улица, дом 6
|
36
|
Район Люблино
|
Люблинская улица, дом 129
|
37
|
Район Люблино
|
Люблинская улица, дом 133
Не так страшна реновация, как о ней говорят: истории переселенцев первой волны>>
ЮАО
|
1
|
Район Нагатино - Садовники
|
Нагатинская улица, дом 21, корпус 1
|
2
|
Район Донской
|
Варшавское шоссе, дом 31
|
3
|
Район Донской
|
Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1
|
4
|
Район Донской
|
Варшавское шоссе, дом 25
|
5
|
Район Донской
|
Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2
|
6
|
Район Даниловский
|
Дербеневская улица, дом 10
|
7
|
Район Даниловский
|
Дербеневская улица, дом 14, корпус 2
|
8
|
Район Даниловский
|
Дербеневская улица, дом 14, корпус 3
|
9
|
Район Даниловский
|
Дербеневская улица, дом 14, корпус 5
|
10
|
Район Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 4
|
11
|
Район Даниловский
|
5-я Кожуховская улица, дом 6
|
12
|
Район Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 9
|
13
|
Район Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2
|
14
|
Район Даниловский
|
2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3
|
15
|
Район Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20
|
16
|
Район Даниловский
|
3-й Павелецкий проезд, дом 2
|
17
|
Район Даниловский
|
Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9
|
18
|
Район Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 2
|
19
|
Район Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 3
|
20
|
Район Нагорный
|
Варшавское шоссе, дом 85, корпус 4
|
21
|
Район Москворечье- Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 66, корпус 1
|
22
|
Район Москворечье- Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 68, корпус 1
|
23
|
Район Москворечье- Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 70, корпус 1
|
24
|
Район Москворечье- Сабурово
|
Каширское шоссе, дом 72, корпус 1
Перестройка пятиэтажек и новые кварталы: как проходит реновация жилья за границей>>
ЮЗАО
|
1
|
Район Академический
|
Улица Гримау, дом 16
|
2
|
Район Академический
|
Улица Шверника, дом 2, корпус 2
|
3
|
Район Южное
Бутово
|
Синельниковская улица, дом 51
|
4
|
Район Котловка
|
Нагорная улица, дом 4
|
5
|
Район Котловка
|
Нагорная улица, дом 5, корпус 1
ЗАО
|
1
|
Район Внуково
|
2-я Рейсовая улица, дом 12
|
2
|
Район Внуково
|
2-я Рейсовая улица, дом 14
|
3
|
Район Внуково
|
1-я Рейсовая улица, дом 1/21
|
4
|
Район Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 23
|
5
|
Район Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 25
|
6
|
Район Внуково
|
Большая Внуковская улица, дом 27
|
7
|
Район Внуково
|
2-я Рейсовая улица, дом 8/29
|
8
|
Район Ново-Переделкино
|
7-я улица Лазенки, дом 26
|
9
|
Район Филевский Парк
|
Новозаводская улица, дом 17, корпус 1
|
10
|
Район Солнцево
|
Улица Матросова, дом 5
|
11
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 10, корпус 1
|
12
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 10, корпус 2
|
13
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 10, корпус 3
|
14
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 12, корпус 1
|
15
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 12, корпус 2
|
16
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 14, корпус 1
|
17
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 14, корпус 2
|
18
|
Район Кунцево
|
Улица Боженко, дом 14, корпус 3
|
19
|
Район Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 7, корпус 1
|
20
|
Район Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 7, корпус 2
|
21
|
Район Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 9, корпус 1
|
22
|
Район Кунцево
|
Кунцевская улица, дом 9, корпус 2
|
23
|
Район Кунцево
|
Партизанская улица, дом 18, корпус 2
|
24
|
Район Можайский
|
Верейская улица, дом 19
|
25
|
Район Можайский
|
Верейская улица, дом 21
|
26
|
Район Можайский
|
Верейская улица, дом 23
|
27
|
Район Можайский
|
2-й переулок Петра Алексеева, дом 1
|
28
|
Район Можайский
|
1-й переулок Петра Алексеева, дом 2
|
29
|
Район Можайский
|
Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1
СЗАО
|
1
|
Район Щукино
|
Улица Расплетина, дом 20
|
2
|
Район Покровское- Стрешнево
|
Вишневая улица, дом 12
|
3
|
Район Покровское- Стрешнево
|
Врачебный проезд, дом 6, корпус 1
|
4
|
Район Покровское- Стрешнево
|
Подмосковная улица, дом 2/4
|
5
|
Район Покровское- Стрешнево
|
Подмосковная улица, дом 4
|
6
|
Район Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 1, строение 1
|
7
|
Район Южное Тушино
|
Лодочная улица, дом 5, строение 1
|
8
|
Район Южное Тушино
|
Окружная улица, дом 2
|
9
|
Район Южное Тушино
|
Улица Василия Петушкова, дом 20
|
10
|
Район Южное Тушино
|
Улица Василия Петушкова, дом 20, корпус 1
Что гарантирует москвичам новый закон о реновации жилищного фонда>>
ТиНАО
|
1
|
Район Десёновское
|
Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 7
|
2
|
Район Десёновское
|
Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 6
|
3
|
Район Десёновское
|
Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 8
|
4
|
Район Кокошкино
|
Поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Ленина,
дом 2
|
5
|
Район Кокошкино
|
Поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, Школьная улица,
дом 1
|
6
|
Район Первомайское
|
Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Рабочая улица, дом
6
|
7
|
Район Первомайское
|
Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая улица,
дом 19
|
8
|
Район Первомайское
|
Поселение Первомайское, поселок Птичное, улица Центральная
Усадьба, дом 2
|
9
|
Район Сосенское
|
Поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 104
Дома, решение по которым будет принято на стадии подготовки градостроительной документации и проектов планировки территории
|
1
|
ЦАО
|
Район Красносельский
|
Улица Гаврикова, дом 3/1
|
2
|
САО
|
Район Западное Дегунино
|
Талдомская улица, дом 1
|
3
|
СВАО
|
Район Ярославский
|
Палехская улица, дом 128, корпус 2
|
4
|
СВАО
|
Район Ярославский
|
Лосевская улица, владение 3
|
5
|
СВАО
|
Район Марфино
|
Улица Кашёнкин Луг, дом 2, корпус 1
|
6
|
ВАО
|
Район Сокольники
|
3-я Рыбинская улица, дом 28
|
7
|
ВАО
|
Район Сокольники
|
Маленковская улица, дом 32, строение 1
|
8
|
ВАО
|
Район Сокольники
|
Улица Матросская Тишина, дом 16
|
9
|
ВАО
|
Район Восточное Измайлово
|
Первомайская улица, дом 128а
|
10
|
ВАО
|
Район Восточное Измайлово
|
16-я Парковая улица, дом 7
|
11
|
ВАО
|
Район Соколиная Гора
|
Проспект Буденного, дом 43
|
12
|
ЮВАО
|
Район Южнопортовый
|
5-я Кожуховская, дом 24, корпус 1
|
13
|
ЮВАО
|
Район Южнопортовый
|
Улица Трофимова, дом 23, корпус 3
|
14
|
ЮВАО
|
Район Рязанский
|
Зарайская улица, дом 60
|
15
|
ЮВАО
|
Район Люблино
|
Кубанская улица, дом 16/2
|
16
|
ЮЗАО
|
Район Котловка
|
Нагорная улица, дом 19, корпус 30
|
17
|
ЮЗАО
|
Район Котловка
|
Нагорная улица, дом 19, корпус 32
|
18
|
СЗАО
|
Район Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 11
|
19
|
СЗАО
|
Район Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 13
|
20
|
СЗАО
|
Район Южное Тушино
|
Сходненская улица, дом 15
|
21
|
ТиНАО
|
Район Первомайское
|
Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая
улица, дом 13
|
22
|
ТиНАО
|
Район Первомайское
|
Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая
улица, дом 15
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