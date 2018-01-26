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  1. Шпаргалки
  2. Список 218 исторических зданий в Москве, которые сохранят в рамках реновации
Шпаргалки

Список 218 исторических зданий в Москве, которые сохранят в рамках реновации

Перечень почти 220 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, которые сохранят в рамках программы реновации.
© РИАМО, Анастасия Осипова
1

ЦАО

1

Район Хамовники

Улица Плющиха, дом 55, строение 1

2

Район Красносельский

Русаковская улица, дом 8

3

Район Таганский

Марксистская улица, дом 9, строение 3 (церковь)

4

Район Таганский

Нижегородская улица, дом 1, строение 1

5

Район Таганский

Ведерников переулок, дом 4/12, строение А

6

Район Таганский

Большая Калитниковская улица, дом 42/5, корпус 1

7

Район Басманный

Балакиревский переулок, дом 2/26

8

Район Басманный

Доброслободская улица, дом 10, строение 4

9

Район Басманный

Посланников переулок, дом 9, строение 2

10

Район Басманный

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 9а

11

Район Басманный

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 10

12

Район Басманный

Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 11

13

Район Басманный

Госпитальный переулок, дом 4а, строение 3

14

Район Басманный

Бакунинская улица, дом 4–6, строение 1

15

Район Басманный

Аптекарский переулок, дом 8

«Москву ждет перезагрузка» — эксперты назвали плюсы реновации>>

2

САО

1

Район Хорошёвский

Хорошёвское шоссе, дом 23, корпус 1

2

Район Тимирязевский

Локомотивный проезд, дом 19а

3

Район Коптево

Проезд Черепановых, дом 48

4

Район Коптево

Проезд Черепановых, дом 52

5

Район Коптево

Коптевская улица, дом 26, корпус 1

6

Район Коптево

Коптевская улица, дом 26, корпус 6

7

Район Коптево

Проезд Черепановых, дом 50

8

Район Головинский

Михалковская улица, дом 42

9

Район Головинский

Михалковская улица, дом 46, корпус 1

10

Район Головинский

Солнечногорская улица, дом 6, корпус 2

11

Район Дмитровский

Дмитровское шоссе, дом 125, корпус 2

12

Район Дмитровский

Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 2

13

Район Дмитровский

Дмитровское шоссе, дом 129, корпус 2

14

Район Западное Дегунино

Талдомская улица, дом 3

Какими будут кварталы по программе реновации в Москве>>

3

СВАО

1

Район Бабушкинский

Енисейская улица, дом 16/21

2

Район Бабушкинский

Осташковская улица, дом 5

3

Район Бабушкинский

Улица Летчика Бабушкина, дом 45, корпус 2

4

Район Бабушкинский

Улица Коминтерна, дом 6

5

Район Бабушкинский

Улица Летчика Бабушкина, дом 23

6

Район Бабушкинский

Осташковская улица, дом 19

7

Район Бутырский

Улица Руставели, дом 3, корпус 2

8

Район Бутырский

Улица Руставели, дом 3, корпус 3

9

Район Бутырский

Улица Руставели, дом 3, корпус 6

10

Район Лосиноостровский

Изумрудная улица, дом 38

11

Район Лосиноостровский

Изумрудная улица, дом 63/1

12

Район Лосиноостровский

Осташковская улица, дом 8

13

Район Лосиноостровский

Осташковская улица, дом 10

14

Район Ростокино

Будайская улица, дом 9

15

Район Ростокино

Будайский проезд, дом 1

16

Район Ростокино

Сельскохозяйственная улица, дом 28

17

Район Свиблово

Вересковая улица, дом 18

18

Район Свиблово

Вересковая улица, дом 12, корпус 1

19

Район Свиблово

Ивовая улица, дом 5

20

Район Ярославский

Югорский проезд, дом 16/13

21

Район Ярославский

Югорский проезд, дом 18/14

22

Район Ярославский

Ярославское шоссе, дом 107а

23

Район Ярославский

Ярославское шоссе, дом 126

24

Район Ярославский

Ярославское шоссе, дом 128

25

Район Ярославский

Ярославское шоссе, дом 130, корпус 1

26

Район Ярославский

Улица Егора Абакумова, дом 3

27

Район Ярославский

Палехская улица, дом 143

28

Район Ярославский

Ярославское шоссе, дом 136

10 главных вопросов о реновации>> 

4

ВАО

1

Район Сокольники

Улица Матросская Тишина, дом 19, корпус 3

2

 Район Сокольники

Улица Короленко, дом 6а

3

Район Восточный

Поселок Акулово, дом 6

4

 Район Восточный

Поселок Акулово, дом 10

5

 Район Восточный

Поселок Акулово, дом 11

6

 Район Восточный

Поселок Акулово, дом 14

7

Район Преображенское

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 1

8

 Район Преображенское

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 2

9

 Район Преображенское

Малая Семеновская улица, дом 15/17, корпус 5

10

 Район Преображенское

Суворовская улица, дом 6

11

 Район Преображенское

Преображенский Вал, дом 24, корпус 1

12

 Район Преображенское

Преображенский Вал, дом 24, корпус 3

13

 Район Преображенское

Преображенский Вал, дом 24, корпус 6

14

 Район Преображенское

Улица Девятая Рота, дом 14

15

 Район Преображенское

Электрозаводская улица, дом 12а

16

Район Измайлово

5-я Парковая улица, дом 32

17

 Район Измайлово

4-я Парковая улица, дом 10

18

 Район Измайлово

5-я Парковая улица, дом 34

19

 Район Измайлово

6-я Парковая улица, дом 20/53

20

 Район Измайлово

6-я Парковая улица, дом 22

21

 Район Измайлово

6-я Парковая улица, дом 24

22

 Район Измайлово

6-я Парковая улица, дом 26

23

 Район Измайлово

6-я Парковая улица, дом 30

24

 Район Измайлово

Измайловский бульвар, дом 14/36

25

 Район Измайлово

Измайловский бульвар, дом 47

26

 Район Измайлово

Измайловский бульвар, дом 59а

27

 Район Измайлово

Измайловский проспект, дом 49

28

 Район Измайлово

2-я Прядильная улица, дом 10

29

Район Восточное Измайлово

14-я Парковая улица, дом 3а

30

 Район Восточное Измайлово

14-я Парковая улица, дом 5

31

 Район Восточное Измайлово

Первомайская улица, дом 105

32

 Район Восточное Измайлово

Первомайская улица, дом 128/9

33

Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 6, корпус 1

34

 Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 6, корпус 2

35

 Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 6, корпус 3

36

 Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 8, корпус 1

37

 Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 8, корпус 2

38

 Район Косино-Ухтомский

Оренбургская улица, дом 8, корпус 3

39

Район Соколиная Гора

Борисовская улица, дом 29

40

 Район Соколиная Гора

Проспект Буденного, дом 17

41

 Район Соколиная Гора

Шоссе Энтузиастов, дом 23а

42

 Район Соколиная Гора

5-я улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 2

43

Район Перово

1-я Владимирская улица, дом 24, корпус 1

44

 Район Перово

Зеленый проспект, дом 2, корпус 1

45

 Район Перово

3-я Владимирская улица, дом 10

46

 Район Перово

Новогиреевская улица, дом 24, корпус 3

47

 Район Перово

Новогиреевская улица, дом 24, корпус 4

 Адреса домов, включенных в программу реновации жилья в Москве>>

5

ЮВАО

1

Район Печатники

3-я Курьяновская улица, дом 9

2

Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 17

3

 Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 18, корпус 1

4

 Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 19

5

 Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 9

6

 Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 11

7

 Район Южнопортовый

Улица Петра Романова, дом 13

8

 Район Южнопортовый

Южнопортовая улица, дом 14/32

9

Район Капотня

Капотня, 1-й квартал, дом 6

10

 Район Капотня

Капотня, 2-й квартал, дом 10

11

 Район Капотня

Капотня, 2-й квартал, дом 11

12

 Район Капотня

Капотня, 2-й квартал, дом 2

13

 Район Капотня

Капотня, 2-й квартал, дом 1

14

 Район Капотня

Капотня, 2-й квартал, дом 9

15

Район Лефортово

Красноказарменная улица, дом 12, корпус 4

16

 Район Лефортово

Упорный переулок, дом 5/9

17

 Район Лефортово

Золоторожский проезд, дом 4

18

Район Текстильщики

8-я улица Текстильщиков, дом 16, корпус 2

19

 Район Текстильщики

Саратовская улица, дом 12/2

20

Район Рязанский

Улица Михайлова, дом 20, корпус 1

21

 Район Рязанский

Рязанский проспект, дом 45, корпус 1

22

 Район Рязанский

Рязанский проспект, дом 47, корпус 1

23

Район Нижегородский

Бронницкая улица, дом 6а

24

 Район Нижегородский

Чистопольская улица, дом 3, корпус 1

25

 Район Нижегородский

Чистопольская улица, дом 3, корпус 2

26

 Район Нижегородский

Чистопольская улица, дом 5, корпус 2

27

 Район Нижегородский

Орехово-Зуевский проезд, дом 10

28

Район Люблино

Люблинская улица, дом 129/2

29

 Район Люблино

Мариупольская улица, дом 2/123

30

 Район Люблино

Улица Судакова, дом 4

31

 Район Люблино

Улица Судакова, дом 6

32

 Район Люблино

Улица Судакова, дом 8

33

 Район Люблино

Люблинская улица, дом 119

34

 Район Люблино

Люблинская улица, дом 125

35

 Район Люблино

Мариупольская улица, дом 6

36

 Район Люблино

Люблинская улица, дом 129

37

 Район Люблино

Люблинская улица, дом 133

Не так страшна реновация, как о ней говорят: истории переселенцев первой волны>>

6

ЮАО

1

Район Нагатино - Садовники

Нагатинская улица, дом 21, корпус 1

2

Район Донской

Варшавское шоссе, дом 31

3

 Район Донской

Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1

4

 Район Донской

Варшавское шоссе, дом 25

5

 Район Донской

Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2

6

Район Даниловский

Дербеневская улица, дом 10

7

 Район Даниловский

Дербеневская улица, дом 14, корпус 2

8

 Район Даниловский

Дербеневская улица, дом 14, корпус 3

9

 Район Даниловский

Дербеневская улица, дом 14, корпус 5

10

 Район Даниловский

5-я Кожуховская улица, дом 4

11

 Район Даниловский

5-я Кожуховская улица, дом 6

12

 Район Даниловский

2-й Кожуховский проезд, дом 9

13

 Район Даниловский

2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2

14

 Район Даниловский

2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3

15

 Район Даниловский

Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20

16

 Район Даниловский

3-й Павелецкий проезд, дом 2

17

 Район Даниловский

Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9

18

Район Нагорный

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 2

19

 Район Нагорный

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 3

20

 Район Нагорный

Варшавское шоссе, дом 85, корпус 4

21

Район Москворечье- Сабурово

Каширское шоссе, дом 66, корпус 1

22

Район Москворечье- Сабурово

Каширское шоссе, дом 68, корпус 1

23

Район Москворечье- Сабурово

Каширское шоссе, дом 70, корпус 1

24

Район Москворечье- Сабурово

Каширское шоссе, дом 72, корпус 1

Перестройка пятиэтажек и новые кварталы: как проходит реновация жилья за границей>>

7

ЮЗАО

1

Район Академический

Улица Гримау, дом 16

2

Район Академический

Улица Шверника, дом 2, корпус 2

3

Район Южное

Бутово

Синельниковская улица, дом 51

4

Район Котловка

Нагорная улица, дом 4

5

Район Котловка

Нагорная улица, дом 5, корпус 1

Что ждать от нового закона о реновации в Москве>>

8

ЗАО

1

Район Внуково

2-я Рейсовая улица, дом 12

2

 Район Внуково

2-я Рейсовая улица, дом 14

3

 Район Внуково

1-я Рейсовая улица, дом 1/21

4

 Район Внуково

Большая Внуковская улица, дом 23

5

 Район Внуково

Большая Внуковская улица, дом 25

6

 Район Внуково

Большая Внуковская улица, дом 27

7

 Район Внуково

2-я Рейсовая улица, дом 8/29

8

Район Ново-Переделкино

7-я улица Лазенки, дом 26

9

Район Филевский Парк

Новозаводская улица, дом 17, корпус 1

10

Район Солнцево

Улица Матросова, дом 5

11

Район Кунцево

Улица Боженко, дом 10, корпус 1

12

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 10, корпус 2

13

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 10, корпус 3

14

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 12, корпус 1

15

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 12, корпус 2

16

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 14, корпус 1

17

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 14, корпус 2

18

 Район Кунцево

Улица Боженко, дом 14, корпус 3

19

 Район Кунцево

Кунцевская улица, дом 7, корпус 1

20

 Район Кунцево

Кунцевская улица, дом 7, корпус 2

21

 Район Кунцево

Кунцевская улица, дом 9, корпус 1

22

 Район Кунцево

Кунцевская улица, дом 9, корпус 2

23

 Район Кунцево

Партизанская улица, дом 18, корпус 2

24

Район Можайский

Верейская улица, дом 19

25

 Район Можайский

Верейская улица, дом 21

26

 Район Можайский

Верейская улица, дом 23

27

 Район Можайский

2-й переулок Петра Алексеева, дом 1

28

 Район Можайский

1-й переулок Петра Алексеева, дом 2

29

 Район Можайский

Сколковское шоссе, дом 22, корпус 1

Что нужно знать о программе реновации в Москве>> 

9

СЗАО

1

Район Щукино

Улица Расплетина, дом 20

2

Район Покровское- Стрешнево

Вишневая улица, дом 12

3

 Район Покровское- Стрешнево

Врачебный проезд, дом 6, корпус 1

4

 Район Покровское- Стрешнево

Подмосковная улица, дом 2/4

5

 Район Покровское- Стрешнево

Подмосковная улица, дом 4

6

Район Южное Тушино

Лодочная улица, дом 1, строение 1

7

 Район Южное Тушино

Лодочная улица, дом 5, строение 1

8

 Район Южное Тушино

Окружная улица, дом 2

9

 Район Южное Тушино

Улица Василия Петушкова, дом 20

10

 Район Южное Тушино

Улица Василия Петушкова, дом 20, корпус 1

Что гарантирует москвичам новый закон о реновации жилищного фонда>>

10

ТиНАО

1

Район Десёновское

Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 7

2

 Район Десёновское

Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 6

3

 Район Десёновское

Поселение Десёновское, улица Дмитрия Рябинкина, дом 8

4

Район Кокошкино

Поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Ленина,

дом 2

5

 Район Кокошкино

Поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, Школьная улица,

дом 1

6

Район Первомайское

Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Рабочая улица, дом

6

7

 Район Первомайское

Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая улица,

дом 19

8

 Район Первомайское

Поселение Первомайское, поселок Птичное, улица Центральная

Усадьба, дом 2

9

Район Сосенское

Поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 104

11

Дома, решение по которым будет принято на стадии подготовки градостроительной документации и проектов планировки территории

1

ЦАО

Район Красносельский

Улица Гаврикова, дом 3/1

2

САО

Район Западное Дегунино

Талдомская улица, дом 1

3

СВАО

Район Ярославский

Палехская улица, дом 128, корпус 2

4

СВАО

 Район Ярославский

Лосевская улица, владение 3

5

СВАО

Район Марфино

Улица Кашёнкин Луг, дом 2, корпус 1

6

ВАО

Район Сокольники

3-я Рыбинская улица, дом 28

7

ВАО

Район Сокольники

Маленковская улица, дом 32, строение 1

8

ВАО

Район Сокольники

Улица Матросская Тишина, дом 16

9

ВАО

Район Восточное Измайлово

Первомайская улица, дом 128а

10

ВАО

Район Восточное Измайлово

16-я Парковая улица, дом 7

11

ВАО

Район Соколиная Гора

Проспект Буденного, дом 43

12

ЮВАО

Район Южнопортовый

5-я Кожуховская, дом 24, корпус 1

13

ЮВАО

Район Южнопортовый

Улица Трофимова, дом 23, корпус 3

14

ЮВАО

Район Рязанский

Зарайская улица, дом 60

15

ЮВАО

Район Люблино

Кубанская улица, дом 16/2

16

ЮЗАО

Район Котловка

Нагорная улица, дом 19, корпус 30

17

ЮЗАО

Район Котловка

Нагорная улица, дом 19, корпус 32

18

СЗАО

Район Южное Тушино

Сходненская улица, дом 11

19

СЗАО

Район Южное Тушино

Сходненская улица, дом 13

20

СЗАО

Район Южное Тушино

Сходненская улица, дом 15

21

ТиНАО

Район Первомайское

Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая

улица, дом 13

22

ТиНАО

Район Первомайское

Поселение Первомайское, поселок Первомайское, Парковая

улица, дом 15
МоскваРеновация жилья в Москве
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