РИАМО - 26 янв. Комитет по экологии и природопользованию Московской областной думы ведет подготовку к проведению круглых столов по вопросам санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, внедрения раздельного сбора мусора на территории Московской области, говорится в сообщении аппарата комитета.

«В 2018 году комитет продолжит работу в направлении совершенствования природоохранного законодательства, перехода предприятий на наилучшие доступные экотехнологии, совершенствования отрасли обращения отходами, по реализации территориальной схемы обращения с отходами и внедрению раздельного сбора мусора, увеличению площади особо охраняемых природных территорий, охраны водных ресурсов и объектов животного мира, экологического просвещения», - сказала председатель комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы Алла Полякова.

По ее словам, запланировано проведение ряда выездных заседаний комитета в муниципалитеты, из которых поступают наибольшее количество обращений граждан по тем или иным вопросам в области охраны окружающей среды. Продолжится мониторинг ситуации на полигонах, в частности речь идет о «Воловичи» и «Торбеево». Конечно, в зоне внимания остаются те полигоны, на которых активно ведется рекультивация.

Она напомнила, что в прошлом году были созданы шесть рабочих групп для решения острых проблем в ряде муниципалитетов, эта работа будет продолжена. Совместно с жителями и министерством экологии и природопользования Подмосковья комитет будет проводить рейды по выявлению несанкционированных свалок

Будет продолжена работа над тремя закинициативами: о введении конфискации земельного участка в виде санкции за совершение административного правонарушения, об ужесточении наказания за причинение вреда земельным участкам от отходов, об ужесточении административной ответственности за правонарушения в области обращения с отходами.

«Большой отклик получают выставки и конкурсы, проводимые Комитетом среди жителей Подмосковья, поэтому в этом году мы намерены организовать их снова», - подчеркнула Полякова.

Депутат напомнила, что в 2017 году впервые прошел экологический форум «СтЭКОвка», следующий запланирован также на май 2018. Члены комитета планируют изучить опыт работы региональных операторов в других субъектах РФ.

«Особое внимание комитет планирует уделить проблемы медицинских отходов. Мы уже провели в 2017 году два круглых стола с приглашением заинтересованных лиц. Тогда мы сошлись во мнении, что необходимо выработать единый подход к организации деятельности по обращению с медотходами в регионе. Одно из предложений - создать пилотный проект в учреждениях одного из 15 управлений Минздрава области, внедрить там комплексный подход по обращению и утилизаций медотходов», - резюмировала Полякова.