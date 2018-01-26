РИАМО - 26 янв. Всех госпитализированных с отравлением воспитанников школы-интерната в Электростали выписали домой, сообщил РИАМО в пятницу министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В четверг, 25 января, в школе-интернате №1 Электростали произошел случай отравления детей. Всего в учреждении обучаются 136 воспитанников. 23 и 24 января школу посещали 106 учащихся. Медперсонал осмотрел 93 человека и выявил 16 больных, 13 из которых были госпитализированы в инфекционное отделение ГБУЗ МО «Электростальская центральная городская больница».

«По состоянию на 18:30 из инфекционного отделения Электростальской ЦГБ выписаны все дети, поступившие из МБОУ «Школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1» городского округа Электросталь», - сказал Марков.