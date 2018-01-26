РИАМО – 26 янв. Власти США расширили санкции в отношении российских граждан и ряда компаний из-за ситуации на Украине, сообщает в пятницу Газета.ru.

«В санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины», - говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».

Всего в санкционный список были включены девять компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Ранее стало известно о том, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый «кремлевский» доклад, в котором будут указаны высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству России.