РИАМО - 26 янв. Обращение с просьбой вынести предостережение оппозиционеру Алексею Навальному за призывы к участию граждан в незаконной акции направили власти Москвы в прокуратуру, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В связи с призывами Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение», - сказал собеседник агентства.

Ранее представители оппозиции, которые подавали заявление о проведении акции 28 января, не ответили в установленный срок на предложение властей города провести митинг в одном из трех предложенных мест. Из-за данного факта заявители будут не вправе проводить мероприятия.