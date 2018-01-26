- Фото
- Открытие фестиваля природы «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
Фестиваль «Первозданная Россия» открылся 26 января в Центральном доме художника в Москве. На нем представлены работы лучших фотожурналистов России.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на орткрытиии выставки «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фотографиях представлены уникальные места России, их животный и растительный мир.
© РИАМО
, Николай Корешков
Работы, представленные в рамках фестиваля, неизменно отличаются глубиной и оригинальностью замысла, высоким профессиональным уровнем.
© РИАМО
, Николай Корешков
Но главное, они выполняют важную просветительскую миссию – воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде.
© РИАМО
, Николай Корешков
В нынешнем году «Первозданная Россия» отмечает пятилетний юбилей.
© РИАМО
, Николай Корешков
За прошедшее время форум стал во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни страны.
© РИАМО
, Николай Корешков
Он объединил вокруг себя творческих и талантливых людей – фотографов, режиссеров, путешественников, представителей научного и образовательного сообщества.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Первозданная Россия»
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