РИАМО - 26 янв. Первая выездная проверка по безопасности сибиреязвенных скотомогильников прошла в подмосковном Раменском в пятницу, сообщается на сайте Московской областной думы.

В декабре 2017 года Мособлдума передала муниципалитетам полномочия по содержанию и оформлению скотомогильников. Председатель Мособлумы Игорь Брынцалов поручил депутатам взять на контроль исполнение данного закона.

«По поручения председателя Московской областной думы председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян начал выездные проверки по безопасности сибиреязвенных скотомогильников. Первая встреча депутата прошла в городе Раменское 26 января», - говорится в сообщении.

Как пояснил Карселян, после принятие закона у муниципалитетов остались вопросы, которые требовали разъяснений. Прежде всего, было не до конца ясно, как будет происходить передача полномочий, что требуется от муниципалитетов и как планируется реализовать их обязанность по скотомогильникам.

«Мы решили, что должны внести ясность. Тем более, некоторые вопросы оказались наиболее актуальными», - уточнил депутат.

Согласно закону, сибиреязвенные скотомогильники переходят в собственность муниципалитета, на чей территории они располагаются.

Карселян также подчеркнул, что одним из главных вопрос в реализации закона станет порядок перехода в муниципальную собственность. На это из регионального бюджета будут выделены субвенции.

Как напомнил начальник Главного управления ветеринарии Московской области - главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза, в 2018 году на обустройство скотомогильников выделено 7,7 миллиона рублей.

«С помощью привлечения подрядчиков, муниципалитеты обустроят шесть скотомогильников: четыре в Талдомском районе и два в Раменском. Что подразумевается под обустройством? Это оканавливание и установка заборов. Главная задача – не допустить граждан на биологические опасные объекты», - пояснил Ереза.

При этом 3,3 миллиона рублей будет направлено на сибиреязвенные скотомогильники в Раменском районе, 3,4 миллиона – в Талдомском районе и 1 миллион на административные нужды уже обустроенного скотомогильника в Воскресенском районе.

Также правительство области выделит в 2019 году 19,8 миллиона на обустройство 33 сибиреязвенных скотомогильников и 8 миллионов в 2020 году на их содержание и администрирование. Так, уже к концу 2019 году все 39 бесхозных скотомогильник в Московской области будут приведены в соответствие с требованиями безопасности.

На выделенные средства муниципалитеты должны провести конкурс среди подрядчиков, которые обеспечат безопасность объектов. Контролировать исполнение конкурсных работ могут территориальные управления ветеринарии.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 41 скотомогильник. Сибирская язва – опасное заболевание, споры которого после захоронения могут сохраняться на территории до 100 лет.