РИАМО - 26 янв. Власти Москвы опубликовали перечень почти 220 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, которые обязательно сохранят в рамках программы реновации жилфонда, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 218 домов обязательно сохранят в рамках программы реновации жилфонда в столице, по остальным 22 решат на стадии подготовки градостроительной документации.

В список 218 сохраненных объектов попали 15 объектов в центре Москвы, на севере – 14, на северо-востоке – 28, 47 домов на востоке города, на юго-востоке – 37, на юге – 24, по 5 и 10 домов на юго-западе и северо-западе соответственно. Власти также решили сохранить 29 домов на западе и девять - в новой Москве.

Кроме этого, в документе представлен перечень и тех домов, чья судьба еще не решена, где в основном преобладают объекты на востоке столицы. Более подробно со списком домов можно ознакомиться на сайте мэра.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу планируется к 2032 году.

Список 218 исторических зданий в Москве, которые сохранят в рамках реновации>>