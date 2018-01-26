РИАМО - 26 янв. Новое медицинское оборудование стоимостью 19 миллионов рублей появилось в Менделеевской больнице в Солнечногорском районе Подмосковья, оборудование приобретено для усовершенствования оказания онкологической медпомощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Оборудование закуплено в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».

«На базе Менделеевской больницы в поселке Ржавки Солнечногорского района заработало новое оборудование: рентгенографический и флюорографический аппараты. Их общая стоимость составила 19 миллионов рублей», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, новое медоборудование позволить улучшить оказание специализированной онкологической медицинской помощи, оно отличается высоким качеством диагностики, низким уровнем облучения пациентов.

«Аппараты имеют большой ресурс работы всей системы, с их помощью проведено уже более 200 исследований», - добавил Марков.

Он напомнил, что в Подмосковье ведется активная работа по оснащению медучреждений современным оборудованием.

«Приобретаемая нами техника соответствует самым высоким стандартам и позволяет внедрять современные методики и технологии. Важно, чтобы жители как больших подмосковных городов, так и малых населенных пунктов получали одинаково качественную медицинскую помощь», - подчеркнул министр.

В 2017 году в Московской области на закупку медицинского оборудования было выделено порядка 5 миллиардов рублей, на текущий год запланирована аналогичная сумма.

В Подмосковье реализуется проект по созданию единой региональной информационной системы (ЕРИС) в подмосковных медучреждениях, он подразумевает формирование общего централизованного хранилища, в которое будут поступать данные о результатах исследования со всех тяжелых медицинских аппаратов.

Таким образом, получить снимки и результаты исследований своего пациента смогут все врачи, находясь в любом медучреждении Подмосковья, также система позволит обеспечить всем аппаратам в равной степени высокую загрузку. Всего в 2017 году в единую сеть удалось подключить 150 тяжелых медицинских аппаратов в медучреждениях региона.