РИАМО - 26 янв. После убийства молодой девушки в Москве пользовательницы Instagram запустили хэштег #этонеповодубить, под которым публикуют откровенные фотографии и высказываются против оправдания насилия.

Ранее студент Бауманки жестоко убил 19-летнюю девушку, в которую был влюблен. После совершения преступления юноша покончил с собой. Как рассказала знакомая погибшей Тани, девушка вела богемный образ жизни, была раскованной - выкладывала в соцсетях откровенные фотографии и видео. Поэтому многие пользователи интернета обвинили в произошедшем саму жертву.

Девушки-блогеры резко осудили позицию виктимблейминга – обвинение жертвы за произошедшее преступление из-за провокативного поведения. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, пользовательницы соцсетей запустили флешмоб #этонеповодубить и публикуют свои полуобнаженные снимки, заявляя, что насилие не оправдывается фотографиями.

«Это — попытка привлечь внимание к тому, как дико люди реагируют на насилие в отношении женщин. Как оправдывают его чем угодно, только не тем, что агрессору захотелось причинить вред жертве», - написала alexandramitroshina.

Пользовательница tadanshina вспомнила другую громкую историю о насилии над женщиной, когда в подмосковном Серпухове ревнивый муж отрубил топором супруге Маргарите кисти рук.

«Сейчас, как в ситуации с Ритой Грачевой, начинают обвинять самих пострадавших. Дала повод, спровоцировала, сама виновата. Это серьезно? Не существует ни единой причины забирать у человека жизнь и оставлять его инвалидом, ни единого повода убить», - написала девушка.

Блогер lizakapinos также отмечает, что фотография голых ног или спины – не доказательство распущенности, а если девушка не отвечает парню взаимностью, то это не значит, что она его провоцирует.

Пользовательница poiuna не стала публиковать своих откровенных фото, но поддержала флешмоб. «Потому что он выступает против не просто единичного случая, он выступает против целой системы. Системы, которую можно назвать правилом поведения. Потому что, увы, понятие виктимизации поведения жертвы существует не только в умах комментаторов», - отметила девушка.