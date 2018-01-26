РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 янв. В подмосковных Люберцах сотрудники МЧС с начала января 2018 года на подведомственной территории провели более 80 профилактических мероприятий, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности (ОНД) Люберец.

«На территории поднадзорной ОНД Люберец за январь 2018 года проведено более 80 различного рода профилактических мероприятий, среди которых: учебно-тренировочные эвакуации в школах, выступление на родительских собраниях, обходы территорий жилого сектора и иных объектов защиты, инструктажи и беседы, в том числе на территориях СНТ. Особое внимание было уделено объектам с ночным пребыванием людей – больницы, стационары, общежития. Общее количество охваченного населения составляет более 13 000 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пожары по причине детской шалости имеют под собой крепкое основание. Чаще всего, дети и подростки не имеют навыков правильного, осторожного обращения с огнем. А это – сигнал для взрослых: родителей, учителей, воспитателей. Необходимо учить ребенка правильно обращаться с огнем личным положительным примером в повседневной жизни.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей: не оставлять на виду спички, зажигалки и не позволять детям покупать спички и сигареты. Необходимо следить за времяпрепровождением детей и не оставлять их без присмотра. Не доверять маленьким детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами.

В зимний период начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам, и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.