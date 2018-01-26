РИАМО - 26 янв. Проект постановления о возведении памятника меценату и основателю парка «Сокольники» Сергею Третьякову внесли на рассмотрение в Московскую городскую думу, соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

Ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение увековечить память мецената и основателя парка «Сокольники» Сергея Третьякова в Москве.

«Комиссия по монументальному искусству на заседании 14 декабря 2017 года рассмотрела предложение, поступившее от директора ГАУК города Москвы ПКиО «Сокольники» А. В. Лапшина, об увековечении памяти С. М. Третьякова и с учетом положительных заключений департамента культурного наследия города Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы приняла решение поддержать эту инициативу и установить памятный знак перед главным входом в парк культуры и отдыха «Сокольники», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Финансовое обеспечение проведения конкурса на проект, изготовления и установки памятного знака в полном объеме гарантирует автономная некоммерческая организация социальной поддержки ветеранов «Победа». На эти цели планируется потратить 1,5 миллиона рублей.

Предложение о возведении памятного знака поступило от директора «Сокольников» Андрея Лапшина. Место возведения планируется перед главным входом в парк «Сокольники».