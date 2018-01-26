РИАМО - 26 янв. Паспорта двоих россиян, которые объявили об официальной регистрации брака в столичном МФЦ, включены в федеральную базу данных недействительных паспортов после проверки МВД, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в многофункциональном центре в Москве официально признали однополый брак между россиянами Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко. По словам молодых людей, сначала свидетельство о браке им заверили в МИД Дании, после чего документ перевел и заверил нотариус. Затем они отнесли документы в столичный МФЦ, где им поставили печати в паспорта на странице «Семейное положение».

«По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации в данный момент проводится служебная проверка. Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по результатам проверки сотрудница, допустившая нарушения законодательства РФ, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

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