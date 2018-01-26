РИАМО - 26 янв. Таганский суд Москвы арестовал устроившего ДТП на проспекте Мира водителя Александра Овечкина до 25 марта, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Овечкину Александру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 марта 2018 года», - сказал собеседник агентства.

В 21:12 24 января у дома №68 по проспекту Мира водитель автомобиля Ford Explorer съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. В результате ДТП пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были направлены в медучреждение для оказания помощи, один человек погиб.

В автобусную остановку с пассажирами влетела иномарка. ВИДЕО >>