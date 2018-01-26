РИАМО - 26 янв. В городском округе Электросталь очистили от снега и обработали противогололедными средствами 8 километров тротуаров, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Госадмтехнадзор Московской области провел в рамках спецоперации «Снегопад» контрольно-надзорные мероприятия в городском округе Электросталь.

«По итогам деятельности инспекторов в округе очищены от снежных масс и обработаны противогололедными средствами тротуары общей протяженностью более 8 километров», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что за выявленные нарушения к административной ответственности привлечена организация ООО «Ноухаус».

«Предписания ведомства исполнены в максимально короткий срок - улицы Тевосяна, проспект Южный и проспект Ленина очищены. Пешеходные зоны стали безопасными для передвижения», - уточнила главный государственный административно-технический инспектор региона.

По ее словам, качественная уборка территорий муниципальных образований от снега и наледи - один из факторов, влияющих на безопасность жизни и здоровья граждан. По каждому выявленному факту сотрудники Госадмтехнадзора лично контролируют устранение правонарушений и приведение территории в надлежащее состояние в короткие сроки.