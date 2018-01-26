РИАМО - 26 янв. Президент России Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда РФ, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Руководствуясь статьей 23 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации», президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда», - говорится в тексте официального сообщения на сайте Кремля.

Зорькин занимает должность председателя Конституционного суда с 21 марта 2003 года.