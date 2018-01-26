РИАМО - 26 янв. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на самых аварийных дорогах Подмосковья по итогам года снизилось на 20%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«По итогам реализации программы по обеспечению безопасности дорожного движения в 2017 году количество погибших на десяти наиболее аварийных региональных дорогах Московской области снизилось на 20% или на 28 человек. В 2016 году количество погибших в ДТП на данных участках составило 143 человека, в 2017 году – 115 человек», - говорится в сообщении.

Так, снижения количества погибших в ДТП до 75% удалось добиться на автодороге Москва-Жуковский (2016 году погибли восемь человек, в 2017 году – два человека), на Пятницком (2016 году погибли 11 человек, в 2017 году – три человека), и Старосимферопольском (2016 году погибли 30 человек, в 2017 году – девять человек) шоссе. На автодороге Щелково-Фряново число погибших снизилось на 70% или на девять человек по сравнению с 2016 годом (с 13 до четырех человек).

«На аварийно-опасных участках региональных автодорог было смонтировано 28 километров тросового и порядка 62 километров металлического барьерного ограждения, произведено устройство 90 искусственных неровностей, 16 переходно-скоростных и 87 шумовых полос, а также установлено 100 муляжей машин ДПС с проблесковыми маяками», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он добавил, что для привлечения внимания водителей на нерегулируемых пешеходных переходах было установлено 357 светофорных объектов типа Т-7 с индикацией желтого цвета. Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов проведено устройство 112 километров тротуаров и 34 километра пешеходных ограждений.

Всего по итогам 2017 года число погибших в ДТП на дорогах Московской области снизилось на 12%. В 2016 году погибли 1167 человек на дорогах, в 2017 году — 1023.