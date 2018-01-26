РИАМО (РЕУТОВ) - 26 янв. Глава Реутова Станислав Каторов включил инициативную группу дольщиков ЖК «Новокосино-2» в состав постоянных участников инспекций строительства, передает корреспондент Реутовского информагентства.

По данным агентства, в пятницу Каторов посетил строительные площадки ЖК «Новокосино-2» во время выездного совещания. Он осмотрел секции 5, 13 и 16 корпусов.

«На 5 корпусе работает 130 человек. Застройщик заказал и оплатил фасадную плитку, приступили к остеклению, монтируют мусорные короба. До 31 января будет организована поставка лифтового оборудования на 20 и 21 секциях. На 13 корпусе лифты уже монтируются. Дольщики здесь очень активные. Ежедневно они делают фотоотчет о проделанных работах. Сегодня я посмотрел эти фотографии и дал поручение заказчику наращивать обороты. Тепло запустят к середине февраля. Электрика проведена с 1 по 5 секцию. Также дела обстоят и с мусоропроводом, короба уже монтируются на 6 и 7 секциях. В 8 секцию заносят двери переходных балконов», - сказал Каторов.

По сведениям агентства, он пообщался и с жителями 16 корпуса.

«Срок сдачи их дома – середина 2019 года. Несмотря на это, они волнуются, успеет ли застройщик выполнить свои обещания за этот срок. <…> Принято решение включить инициативную группу этих дольщиков в участие в выездных совещаниях», – отметил Каторов.

Он уточнил, что маленький кран начнет работать здесь уже в феврале. Демонтаж завершен на 95%. Также дольщики выразили опасения относительно финансовой состоятельности застройщика. По словам Каторова, в любом случае стройка будет завершена.