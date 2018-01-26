РИАМО - 26 янв. Делегация Московской областной государственной детской библиотеки (МОГДБ) посетила Пекин и заключила договоры о сотрудничестве между библиотекой и китайским издательством «Эстафета» в рамках проекта «Китайская шкатулка», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На деловой встрече в Пекине в одном из ведущих издательств Китая «Эстафета» состоялся обмен российскими и китайскими детскими изданиями.

«На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве МОГДБ и китайского издательства. Согласно документу, китайская сторона передаст 10 тысяч книг китайской детской литературы для подмосковной библиотечной системы», - говорится в сообщении.

Также в рамках встречи руководитель отдела международного сотрудничества МОГДБ Людмила Максимова передала шеф-редактору китайского издательства господину Бай Бингу альманах «Литературное Подмосковье», освещающего литературную жизнь Московской области.

Кроме того, китайской стороне передали книги известных российских и белорусских детских писателей, рекомендованные для перевода на китайский язык: «Фрося Коровина» Станислава Востокова, «Школьные истории» и «Собаки не ошибаются» Сергея Георгиева, «Библиотека царя Бабуина III, или Приключения в Бронсонии: Сказка-детектив» Игоря Жукова, «Мой дедушка – вундеркинд» Елены Явецкой.

В том числе среди рекомендованных оказались: «Каша с видом на море» Олега Бундура, «Легенды родного края» Владислава Бахревского, «Рыжий зубастик» Валерия Кастрючина, «Алеська» и «Черные аисты» Михаила Позднякова и «Восковый волшебник» Надеи Ясминской.

«Этот крупномасштабный международный проект предполагает организацию на базе Московской областной государственной детской библиотеки Китайского культурного центра с языковым клубом. Цель проекта – популяризация и изучение китайской культуры и литературы в Подмосковье, российской литературы, культуры и русского языка – в Китае», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Планируется, что в октябре 2018 года в стенах МОГДБ пройдет 3-й Международный фестиваль национальной литературы народов России, ближнего и дальнего зарубежья «Книга строит мосты», посвященный культуре и литературе Китайской Народной Республики, на который ожидается прибытие китайских коллег.

Также в рамках «Международной литературной премии им. В.В. Бианки» организуют региональное представительство данной премии в Китае, возглавит которое профессор Китайского океанологического университета Джу Зайчан.