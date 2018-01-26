РИАМО - 26 янв. Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по объему закупок товаров и услуг крупными компаниями у малого и среднего бизнеса, на эти цели тратится свыше 120 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В пятницу зампредседателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев открыл семинар для представителей малого и среднего бизнеса «Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний», организованный АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке правительства Подмосковья.

«В год наши крупные компании, находящиеся на территории Подмосковья, тратят 122 миллиарда рублей на закупки у малого и среднего бизнеса. Это очень хороший показатель. Он второй в РФ, но в этом отношении нет предела совершенству, мы хотим, чтобы не только в цифрах мы лидировали, но и в комфортной среде», - сказал Буцаев.

Всего в Подмосковье по итогам 2017 года было заключено 7211 договоров. Перечень крупных региональных заказчиков Московской области насчитывает 25 организаций, количество уникальных поставщиков региона в 2017 году составило почти 2 тысячи организаций.

«Основной целью семинара является рассказ малому и среднему бизнесу о том, какие возможности предоставляет программа по закупке товаров и услуг крупными корпорациями у малого бизнеса, и правила, которые существуют на рынке, исходя из этого у малого и среднего бизнеса появляется реальная возможность сотрудничать с крупным бизнесом, становясь его полноценным партнером», - уточнил Буцаев.

Участниками мероприятия стали представители более 100 компаний. Им представили меры финансовой и гарантийной поддержки малых и средних предприятий для участия в закупках компаний и корпораций с государственным участием, реализуемых корпорацией МСП и МСП Банком совместно с банками-партнерами, а также порядки проведения закупочных процедур, практики сотрудничества с субъектами МСП.

Представители ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ГК «Внешэкономбанк» рассказали об организации закупочной деятельности в своих компаниях.

Вторая часть семинара была практической, где все желающие могли продолжить общение с заинтересовавшими их компаниями.

«Сейчас в Подмосковье порядка 320 тысяч малых и средних предпринимателей. Ежегодно их число увеличивается на 7%, это достаточно хорошие показатели, учитывая, что мы считаем только новых зарегистрированных, без выбывших», - подчеркнул Буцаев.

В объеме экономики Подмосковья малый и средний бизнес занимает около 28,5%, что значительно выше средних показателей по России.

«В 2018 году будет продолжена финансовая поддержка субъектов МСП: 300 миллионов рублей на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования и 50 миллионов рублей - на компенсацию первого взноса лизинга оборудования», - добавляется в сообщении.

В 2017 году субсидии на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования получили 84 субъекта малого и среднего бизнеса на сумму 300 миллионов рублей. Такая мера дала предпринимателям стимул на инвестиции в основной капитал в части приобретения оборудования на сумму порядка 3 миллиардов рублей, что позволило сохранить не менее 4,2 тысячи рабочих мест и создать более 900 рабочих мест.