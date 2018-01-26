РИАМО - 26 янв. В рамках Дней индийской культуры состоятся совместные выступления подмосковных и индийских артистов, а также мастер-классы и занятия йогой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В феврале в Московской области состоятся Дни индийской культуры, которые будут организованы совместно с Культурным центром имени Джавахарлала Неру (Москва). Они пройдут во Дворцах культуры Раменска (3-4 февраля), Красногорска (10 февраля), Королева (11 февраля), Сергиева Посада (17 февраля), Хотьково (18 февраля).

«Гости мероприятий смогут посетить мастер-классы по танцу катхак и занятия йогой, а также узнать секреты популярности традиционной индийской музыки и современного кино. Для гостей будут организованы мастер-классы по надеванию сари, уроки росписи хной и торговля индийскими сладостями», - говорится в сообщении.

В рамках концертной программы состоится совместное выступление артистов Культурного центра имени Джавахарлала Неру и Сергиево-Посадского муниципального оркестра. Дирижер оркестра – заслуженный артист России Владислав Кадерский.

Желающие смогут побывать на мастер-классах маэстро Дхармендер Гаутам, который преподает классический танец катхак в Культурном центре имени Джавахарлала Неру. Испытают свои возможности на занятии дипломированного специалиста в области йоги господина Маниша Вардхан. Узнают секреты популярности традиционной индийской музыки у маэстро Гульфама Сабри, который изучал классическую вокальную музыку Хиндустана и игру на индийском музыкальном инструменте табла.

«Индия – страна разнообразных культур и традиций, которые имеют тысячелетнюю историю и продолжают развиваться сегодня. Дни индийской культуры в Подмосковье – это возможность узнать Индию непосредственно от носителей культуры, познакомиться не только с историей, но и с сегодняшним днем этой страны», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Кроме концертной программы предусмотрено знакомство гостей из Культурного центра имени Джавахарлала Неру с объектами туризма и культуры региона.

«Министерство культуры Московской области готово сделать Дни индийской культуры настоящим праздником как для гостей, так и для жителей нашего региона», – отметила Косарева