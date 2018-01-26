РИАМО - 26 янв. Свыше 1,6 тысячи нарушений тишины и покоя граждан устранили за прошедший 2017 год в муниципалитетах Подмосковья, среди нарушителей были как строительные компании, торговые организации, так и граждане, сообщала в пятницу начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Благодаря инспекторам Госадмтехнадзора Московской области за 2017 год в регионе устранено 1623 нарушения в сфере нарушения правил тишины и покоя граждан», - сообщила Витушева.

Она отметила, что к ответственности привлекли 842 физических лица, которые нарушали покой соседей в неположенное время, причем, 244 человека «успокоили» только после административного наказания в виде штрафа.

Торговые организации Подмосковья были наказаны рублем 132 раза, 57 предпринимателей исправили нарушения после получения предупреждения, добавила Витушева.

«Самое большое количество штрафов – 303 - выписано строительным организациям за шум на стройке вечером и ночью. В то же время 65 бизнесменов-строителей вняли беседам инспекторов Госадмтехнадзора и перестали нарушать тишину, получив предупреждение», - уточнила главный государственный административно-технический инспектор региона.