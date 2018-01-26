РИАМО - 26 янв. Главным культурным событием в Москве в 2017 году жители города считают проект «Музеи – детям», в рамках проекта музеи посетили уже более четверти миллиона школьников, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортура».

Как напомнил генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников, проект мэра Москвы «Музеи – детям» стартовал 1 сентября 2017 года на 90 площадках, подведомственных столичному департаменту культуры.

«Проект мэра Москвы «Музеи – детям» признан главным культурным событием 2017 года по итогам голосования «Главные дела Москвы» в проекте «Активный гражданин». За пять месяцев проект бесплатно посетили более 255 тысяч школьников. Самыми популярными культурными площадками стали Московский зоопарк, Дарвиновский музей и музей Пушкина», - отмечается в сообщении.

Проект «Музеи – детям» дает возможность школьникам ходить бесплатно в музеи неограниченное количество раз в течение года. Ребята могут посещать музеи как с учителями и одноклассниками, так и с родителями. Особенно это актуально для многодетных семей, так как раньше они могли приходить в музеи бесплатно раз в месяц. Учителя получили возможность провести для своих подопечных в музеях тематические занятия. Вход в музей осуществляется по социальной карте москвича или карте «Москвенок».

В опросе на выбор лучшего проекта города в культурной сфере участвовали 161034 «активных гражданина». 45% – 71829 человек – проголосовали за проект мэра Москвы «Музеи – детям».

Голосование «Главные дела Москвы» проходило по девяти номинациям: «Транспорт», «Городские услуги и сервисы», «Спорт», «Городская среда», «Культура», «Образование», «Здравоохранение», «Строительство», «Международное и российское признание».

В номинации «Культура», кроме проекта «Музеи – детям», были представлены Музейный город на ВДНХ, гранты для московских театров, выставка археологических находок и музей под открытым небом на Хохловской площади.