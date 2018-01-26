РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 янв. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», куда входят Люберцы, Котельники, Дзержинский и Лыткарино, с апреля 2017 года закрыли 13 нелегальных маршрутов, сообщил в пятницу замначальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В пятницу в здании ОГИБДД прошел круглый стол на тему «Повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по итогам 2017 года».

«На территории Люберец с 12 апреля 2017 года проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие «Нелегальный маршрут». Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», согласно утвержденному графику, проведено 11 совместных рейдов по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков на данных маршрутах с сотрудниками УГАДН по Московской области и сотрудниками УАТК по Московской области. Прекращена деятельность 13 маршрутов, носящих статус нелегальный», – сказал Лобойко.

Он уточнил, что проводились проверки конечных остановочных пунктов, в отношении водителей возбудили 23 дела об административном правонарушении, 23 автомашины были арестованы: 12 – переданы на ответственное хранение представителям перевозчиков, 11 автомашин задержаны и перемещены на специализированную стоянку.

«Сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» было выявлено 111 нарушений административного законодательства водителями автобусов, при проверке применялась видеосъемка. Сотрудники ГИБДД переместили 12 автобусов на специализированную стоянку. По поручению прокуратуры проверены три организации, осуществляющие перевозки пассажиров по регулярным маршрутам, по выявленным недостаткам выданы представления должностным лицам предприятий», – отметил Лобойко.

По его словам, собрано 11 материалов в отношении перевозчиков по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Возбуждено два дела в отношении водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе, по статье 291 УК РФ (дача взятки).