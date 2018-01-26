РИАМО - 26 янв. ООО «Доломит», которое занимается добычей песка вблизи деревни Кулаково в подмосковном Чехове, нарушило условия лицензии и не провело рекультивацию земель, Минэкологии Подмосковья по данному факту возбудило административное дело, а ООО «Альфа Стройпроект» за нарушение лицензии в Подольске оштрафовали на 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По условиям лицензии, недропользователь по окончании работ обязан рекультивировать нарушенные земли, однако последнее обследование территории показало, что рекультивация не проведена. Кроме того, инспекторы эконадзора обнаружили следы выработки за пределами горного отвода.

«Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении в отношении ООО «Доломит», которое разрабатывало песчаный карьер вблизи деревни Кулаково Чеховского района. Если вина общества будет доказана, ему грозит административный штраф в размере до 500 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Также министерство направило в службу судебных приставов материалы в отношении другого недобросовестного недропользователя - ООО «Альфа Стройпроект». В ходе проверки выяснилось, что ООО нарушило условия лицензии на добычу подземных вод из скважины в Подольске, не предоставив в Минэкологии сведения об исполнении условий лицензии.

«За это нарушитель был оштрафован на 400 тысяч рублей, но в установленные законом сроки штраф оплачен не был. Теперь общество понудят к исполнению требований законодательства», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.