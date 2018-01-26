РИАМО - 26 янв. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю предупреждает о том, что на отечественном рынке продается голландский и российский сыр, подделанный под продукцию краснодарского молокозавода «Ярославский».

Как отмечается в документе ведомства, ранее в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю неоднократно поступала информация об обороте фальсифицированного сыра «Российский» и «Голландский» с маркировкой ООО «Молочный завод «Ярославский», который расположен в станице Ярославская Краснодарского края.

Некачественный сыр с этикетками молокозавода «Ярославский» выявили в Белгородской и Тюменской областях, Адыгее и самом Краснодарском крае. В продукции обнаружили антибиотики и растительные стерины.

В ходе расследования Роспотребнадзор установил, что молочный завод «Ярославский» не выпускает твердые и полутвердые сыры, в том числе голландский и российский.

«Продукция производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием сведений о производителе, принадлежащих другому хозяйствующему субъекту», - отмечается в документе.

Собранные Роспотребнадзором материалы отправили в Главное управление МВД России по Краснодарскому краю, поскольку производство и сбыт не безопасной для потребителя продукции уголовно наказуемы.

Краевое управление Роспотребнадзора заинтересовано в том, чтобы фальсифицированный сыр не попадал на полки российских магазинов, заключается в документе.