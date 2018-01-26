Программа материнского капитала действует в России с 1 января 2007 года. С 1 января 2018 года обладатели материнского капитала получили новые возможности. Предложения были внесены в Госдуму по поручению президента Владимира Путина в декабре 2017 года по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Как получить материнский капитал в Подмосковье, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Как использовать новые возможности маткапитала в 2018 году>>