РИАМО - 26 янв. Лекарства, произведенные на фармзаводе «ЗиО-Здоровье» в подмосковном Подольске, будут экспортировать в Восточную Европу и страны СНГ, сообщил в пятницу председатель совета директоров фармацевтической группы «Фармэко» Владимир Бабий.

В пятницу полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и губернатор Московской области Андрей Воробьев запустили вторую очередь фармзавода «ЗиО-Здоровье» в Подольске.

«Сегодня мы открываем вторую очередь фармзавода. По сути, это еще один завод - более мощный, инновационный. Мы выигрываем в конкурентной борьбе с лучшими иностранными производителями лекарств. Мы одними из первых в России начнем экспортировать лекарства в страны Восточной Европы и СНГ», - сказал Бабий.

Он отметил, что открытие второй очереди завода было бы невозможно без компаний-партнеров, строителей и поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Фармацевтическое предприятие ЗАО «ЗиО-Здоровье», созданное в 2001 году, занимает площадь 1,6 гектара. На сегодняшний день портфель «ЗиО-Здоровье» состоит из 53 препаратов с общим объемом выпуска 2 миллиарда таблеток и капсул в год и 20 миллионов пакетов типа саше. Кроме того, в сотрудничестве с западными компаниями предприятие производит ряд лекарственных препаратов по программе импортозамещения.