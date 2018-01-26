РИАМО - 26 янв. У планирующей выдвижение в кандидаты президента РФ от партии «Альянс зеленых» Эльвиры Агурбаш нет никаких препятствий для сбора подписей, сообщила в ходе заседания в пятницу глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Никаких препятствий для продолжения сбора у нее (Анжелики Агурбаш – ред.) нет. Мы ждем, не надо приостанавливать, нет оснований для приостановки сбора подписей. Что касается проверки партии («Альянс зеленых» - ред.) — это рядовая проверка, она затронула несколько партий. Это наша обязанность», — сказала Памфилова.

Она добавила, что вопрос гражданства Агурбаш сейчас не стоит.

«Все будем рассматривать в комплексе, когда получим все проверки», - пояснила Памфилова.

Ранее в декабре съезд «Альянса зеленых» избрал Агурбаш кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах 2018 года, ее кандидатуру поддержали 57 из 59 делегатов съезда.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.