РИАМО - 26 янв. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 16 уполномоченных представителей политической партии «Яблоко», выдвинувшей на выборы президента РФ своего кандидата, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», которая выдвинула кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского, 16 человек», - отмечается в проекте постановления ЦИК.

Решение о регистрации уполномоченных представителей единогласно поддержано членами комиссии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.