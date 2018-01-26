РИАМО - 26 янв. В текущем году свое здоровье проверят более 1,16 миллиона жителей Подмосковья в рамках диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2018 году диспансеризацию в Московской области планируют провести более чем для 1,16 миллиона человек, это составляет 21% от взрослого населения старше 21 года», - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В Подмосковье по итогам 2017 года перевыполнили план по диспансеризации на 42 тысячи человек, всего в прошлом году около 1,29 миллиона жителей прошли диспансеризацию в медучреждениях региона. В ходе мероприятий было выявлено более 190 тысяч случаев различных заболеваний.

По словам Маркова, с января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации, он сфокусирован на прицельном раннем выявлении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и факторов риска их развития.

«Например, маммографию женщины в возрасте от 39 до 49 теперь будут проходить раз в три года, а с 50 до 70 лет - раз в два года, анализ на скрытую кровь, направленный на выявление рака кишечника, граждане в возрасте от 49 до 73 лет будут сдавать раз в два года. При диспансеризации будет использоваться новый иммунохимический метод, который гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии и не требует длительной подготовки и ограничений в диете», - добавил министр.

Он уточнил, что из нового порядка диспансеризации исключены методы исследований, которые, согласно рекомендациям ВОЗ, не являются скрининговыми, то есть не дают возможности выявить болезнь у человека, не имеющего жалоб или симптомов заболевания.

Марков считает, что регулярное прохождение диспансеризации способствует уменьшению вероятности развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности, помогает выявить их на ранней стадии и оперативно начать лечение.

«Если в результате диспансеризации врач определит показания к обследованиям, не входящим в ее состав, пациент получит медицинскую помощь, включая специализированную или высокотехнологичную, вне рамок данного мероприятия», - пояснил Марков.

В 2017 году в подмосковных поликлиниках помимо пяти рабочих дней была организована 41 рабочая суббота – Единые дни диспансеризации, в ходе которых обследование прошло 116 тысяч человек. Данные мероприятия продолжатся и в 2018 году.