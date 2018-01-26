РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 янв. На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» за 2017 год на 6% снизилось количество ДТП с участием пассажирского транспорта по сравнению с 2016 годом, сообщил в пятницу заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В пятницу в здании ОГИБДД прошел круглый стол на тему «Повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по итогам 2017 года».

«На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», куда входят Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, за 2017 год на 6% снизилось количество ДТП по сравнению с 2016 годом и составило 268 аварий», – сказал Лобойко.

Он уточнил, что в этих авариях пострадали 317 человек, 18 погибли.