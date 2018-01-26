РИАМО - 26 янв. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова поручила максимально адаптировать избирательные участки для граждан с ограниченными возможностями здоровья, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Прошу внимательнее отнестись к организации условий для голосования маломобильных групп граждан, снова проверить совместно с органами исполнительной власти, что сделано, что еще можно сделать <…> для большей доступности избирательных участков, включая еще и дополнительное информирование избирателей с ограниченными физическими возможностями», - сказала Памфилова, обращаясь к избиркомам в субъектах РФ в режиме видеоконференции на заседании ЦИК.

Она неоднократно подчеркнула, что на протяжении многих лет велась продуктивная работа по обеспечению всего необходимого для голосования маломобильных граждан, достигнуты высокие результаты, о чем свидетельствует повышение явки избирателей данной категории граждан на выборах.