РИАМО - 26 янв. Центральная избирательная комиссия России аннулировала регистрацию отозванного доверенного лица кандидата в президенты страны Павла Грудинина на выборах-2018, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Рассмотрев уведомление кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина об отзыве его доверенного лица Сергея Сергеевича Удальцова, руководствуясь статьей 43 федерального закона «О выборах президента РФ», ЦИК РФ постановляет аннулировать регистрацию и удостоверение отозванного доверенного лица», - говорится в проекте постановления ЦИК.

Решение об аннулировании доверенного лица кандидата в президенты Грудинина поддержано членами комиссии.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.