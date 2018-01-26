РИАМО - 26 янв. Информация о возгорании КамАЗа в Москве не является достоверной, у транспортного средства возникли проблемы с колесом, сообщил РИАМО в пятницу дежурный офицер столичной Госавтоинспекции.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в тоннеле на проспекте Маршала Жукова загорелся КамАЗ.

«Не было ни ДТП, ни возгорания. У КамАЗа что-то случилось с колесом, и он просто стоял», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что КамАЗ уже эвакуировали.