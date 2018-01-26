РИАМО - 26 янв. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и губернатор Московской области Андрей Воробьев запустили вторую очередь фармзавода «ЗиО-Здоровье» в подмосковном Подольске, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Это знаковое событие, вспоминая ситуацию, когда внешнеполитическая обстановка требовала от нас мобилизации, у нас не было лекарств на рынке. Сегодня на вашем предприятии мы видим широкую линейку лекарств, которые ничем не отличаются от импортных. Московская область развивается бурно, динамично. Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.) со своей командой построил отличный инвестиционный климат. Мы гордимся такими предприятиями и такими людьми, как работники этого предприятия», - сказал Гордеев.

Между ЗАО «ЗиО-Здоровье» и правительством Московской области заключено соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта от 9 октября 2017 года, которое дает инвестору право применения льгот по налогу на прибыль до семи лет и по налогу на имущество до восьми лет.

В рамках соглашения ЗАО «ЗиО-Здоровье» осуществило реконструкцию и оснащение действующего предприятия. В результате созданы дополнительные производственные мощности по выпуску твердых лекарственных форм (1 миллиард таблеток в год и 200 миллионов капсул в год) и дополнительные 180 рабочих мест. Это позволит обеспечить выпуск лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов («Де-Нол», «Вильпрафен», «Урсосан», «Индап»).

Оснащение второй производственной линии высокопроизводительной блистерной машиной, выпускающей до 350 блистеров в минуту, решит проблему упаковки препаратов «Омник Окас» и «Де-Нол», блистеры которых представляют собой сочетание алюминиевой фольги, обеспечивающей большую стабильность этих препаратов, уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Очень теплая атмосфера, спасибо за теплый прием. Итальянское оборудование блестит. Но самое ценное - это глаза, лица сотрудников. Год только начинается, а мы открываем такой космический корабль, где все современное, начиная с парковки, заканчивая цехом», - подчеркнул Воробьев.